Rosyjskie wojska na Białorusi. Mińsk masowo odcina od internetu, żeby to ukryć

W rejonach Białorusi, przez które przejeżdżają rosyjskie wojska, odcinany jest całkowicie internet, by uniemożliwić publikowania informacji i zdjęć w mediach społecznościowych – poinformował ukraiński wywiad wojskowy. - W ciągu miesiąca całe regiony kraju miały ograniczony dostęp do sieci – dodali Ukraińcy. Ma to zapewne chronić transporty przed dywersantami.