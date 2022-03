Bez tego warunku nie będzie umowy pokojowej. Mocna deklaracja Ukrainy

Wojna w Ukrainie to ogromny dramat dla ludności cywilnej. Z zaatakowanego przez Rosję kraju uciekło niemal 4 mln osób, z czego ponad połowa schroniła się w Polsce. Ukraina prowadzi z Rosją rozmowy pokojowe, które zdają się przybliżać możliwość zakończenia konfliktu.

Kraje Zachodu zdają się nie do końca wierzyć rosyjskiej dyplomacji. Wicepremier Wielkiej Brytanii Dominic Raab wprost zaznaczył, że Rosji nie można ufać. Ukraina ma nadzieję, że dzięki negocjacjom uda się uratować życia jej obywateli. Postawiła jednak twardy warunek, który musi się znaleźć w umowie pokojowej: rosyjskie siły muszą wycofać się z terytorium Ukrainy.

Ukraina stawia warunki Rosji. Bez ich spełnienia nie będzie umowy pokojowej

Kluczowym warunkiem umożliwiającym podpisanie umowy pokojowej jest wycofanie żołnierzy rosyjskich z terenu Ukrainy. Negocjatorzy chcą, żeby przywrócić stan z 23 lutego, a więc z dnia poprzedzającego inwazję Rosji.

- Kiedy dojdziemy do podpisania umowy albo do momentu, gdy można będzie ją poważnie omówić, oni powinni już całkowicie się wycofać. (…) To międzynarodowe zabezpieczenie, nie po prostu nasze żądania czy życzenia, tylko niezbędne warunki, żeby zabezpieczyć robocze podpisanie tego dokumentu – stwierdził główny ukraiński negocjator Dawyd Arachamija w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.

Po rozmowach w Stambule Turcja dała do zrozumienia, że pojawiła się nadzieja na osiągnięcie porozumienia, a negocjacje „nigdy nie były jeszcze tak owocne”. Strona ukraińska podała zaś, że jednym z gwarantów przestrzegania umowy mogłaby zostać Polska.

Ołeksandr Czały, który stoi na czele grupy prawnej w ukraińskiej delegacji, oznajmił zaś, że Ukraina jest gotowa przyjąć status neutralnego państwa bez broni atomowej, niewchodzącego w skład sojuszy wojskowo-politycznych. Natomiast w umowie o gwarancjach bezpieczeństwa nie może być zakazu przystąpienia Ukrainy do UE.

Najtrudniejszą kwestią w negocjacjach ma być uregulowanie kwestii Krymu oraz Doniecka i Ługańska, które zostały zajęte przez Rosję wcześniej. Rozmowy na ten temat mają się toczyć między liderami Ukrainy i Rosji.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: