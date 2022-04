Makabryczna forma szantażu w Rubiżnem. Zabierają dzieci i grożą rozstrzelaniem

Wojska rosyjskiej zabierają dzieci i grożą rozstrzelaniem, jeśli ich matki nie przekażą informacji o położeniu i uzbrojeniu ukraińskich oddziałów w Rubiżnem w obwodzie ługańskim - poinformował na Facebooku gubernator regionalny Siergiej Hajdaj. Ostatniej doby "orkowie" 17 razy strzelali do cywilów.

Wojska rosyjskie od 24 lutego prowadzą wojnę w Ukrainie, a obecnie kluczowe walki toczą się w rejonie Donbasu. Władimir Putin i podległa mu armia starają się opanować największe miasta rejonów ługańskiego i donieckiego, by utorować sobie drogę lądową na anektowany w 2014 roku Krym. Bynajmniej nie oznacza to, że w innych częściach kraju jest spokojnie. Pod ostrzałem znajduje się m.in. obwód zaporoski, a od czasu do czasu okupanci wysyłają pociski w stronę Lwowa czy Odessy.

Minionej doby niespokojnie było w kilku miastach obwodu ługańskiego. Wprawdzie z regionu udało się ewakuować kolejnych 95 osób, ale ostrzał nie ustał. Szef obwodowej administracji wojskowej Siergiej Gajdaj przekazał, że w Rubiżnem, Popasnej czy w Lisiczańsku wróg aż 17 razy otworzył ogień do ludności cywilnej. Trwają poszukiwania ewentualnych ofiar. Jednocześnie poinformował o nowej makabrycznej formie szantażu stosowanej przez okupantów w Rubiżnem.

Rubiżne: Rosjanie szantażują matki

- Straszne rzeczy odbywają się w Rubiżnem. Orkowie zabierają dzieci, a potem zmuszają ich matki, aby pod pretekstem uzyskania pomocy humanitarnej udały się na pozycje ukraińskiego wojska. Potem mają wrócić i powiedzieć, co widziały, mają zdradzić, czym dysponują obrońcy i jak są wyposażone ich stanowiska. Jeśli tego nie zrobią, Rosjanie grożą rozstrzelaniem ich dzieci - powiedział Hajdaj w internetowym wystąpieniu.

W poniedziałek wyciekła rozmowa rosyjskich wojskowych. Na przechwyconym i opublikowanym przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy nagraniu pada rozkaz strzelania do dzieci wracających ze szkół.

RadioZET.pl/Siergiej Gajdaj Facebook/Interfax UA