Okręty wojenne NATO na Bałtyku

Na wodach Bałtyku zaobserwowano kilka statków NATO. Okręty wojenne Sojuszu Północnoatlantyckiego przybyły w poniedziałek do południowo-zachodniego fińskiego portu Turku. Cel to ćwiczenia z fińską marynarką wojenną, w związku z rozważaniami Helsinek o przystąpieniu do Sojuszu w obliczu rosnących napięć związanych z rosyjską inwazją na Ukrainę.