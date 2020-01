Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w Wakinamboro na południu Indonezji. 16-letni Muhammad Idul samotnie wybrał się łódką na połów ryb. Po kilku chwilach, chcąc ułatwić sobie zadanie, opuścił ją i wszedł do wody.

W pewnym momencie nastolatek został zaatakowany przez rybę, która z dużą prędkością wyskoczyła z wody i... wbiła mu się w szyję. Wszystko wyglądało bardzo niebezpiecznie, ale 16-latkowi udało się samodzielnie wrócić do domu, skąd najpierw przewieziono go do najbliższego szpitala, a następnie do kliniki w Makassarze. Po kilku godzinach lekarzom udało się wyciągnąć rybę z szyi Muhammada.

Okazało się, że nastolatek został zaatakowany przez rybę z rodziny belonowatych, którego angielska nazwa brzmi "needlefish". Słyną one z nagłych wyskoków z wody, w których prędkość może sięgać nawet do 60 km/h.

fot. Metro

Muhammad Idul pozostanie w klinice jeszcze kilka dni. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

