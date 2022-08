Ryzyko konfliktu nuklearnego. "Świat igra z naładowanym pistoletem"

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył w poniedziałek, że po dziesięcioleciach powróciło znów zagrożenie wybuchu konfliktu nuklearnego. Wezwał kraje dysponujące taką bronią do zobowiązania, że nie użyją jej jako pierwsze.

Antonio Guterres podkreślił na konferencji prasowej w Tokio, że jakikolwiek atak na elektrownię atomową jest "samobójstwem". Ustosunkował się w ten sposób do doniesień o powtarzających się rosyjskich ostrzałach artyleryjskich Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, największej elektrowni jądrowej w Europie.

Konflikt nuklearny. Szef ONZ ostrzega

Guterres ostrzegł, nawiązując do obecnych konfliktów, w których biorą udział mocarstwa nuklearne, że ludzkość "igra z naładowanym pistoletem". Wezwał też Japonię do rezygnacji z finansowania publicznego i prywatnego projektów wykorzystania węgla do produkcji energii.

Sekretarz generalny ONZ przebywa w Tokio w związku z 77 rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.

RadioZET.pl/PAP