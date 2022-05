"Ryzyko wojny między wielkimi mocarstwami rośnie". Amerykański generał ostrzega

- Istnieje ryzyko międzynarodowego konfliktu między wielkimi mocarstwami. Prawdopodobieństwo, że do tego dojdzie rośnie - powiedział gen. Mark Milley podczas swojego wystąpienia w Akademii Wojskowej West Point w Nowym Jorku. Wskazał również, jakich zmian na współczesnym polu walki możemy spodziewać się w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Gen. Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów amerykańskiej armii, powiedział w sobotę kadetom kończącym Akademię Wojskową USA West Point w Nowym Jorku, że ryzyko globalnego konfliktu wzrasta. - Istnieje ryzyko międzynarodowego konfliktu między wielkimi mocarstwami. Prawdopodobieństwo, że do tego dojdzie rośnie, a nie maleje - ostrzegł.

- Dokonuje się właśnie fundamentalna zmiana w samym charakterze wojny. Mamy do czynienia z dwoma globalnymi mocarstwami – Chinami i Rosją, które mają znaczne zdolności militarne i zamierzają zmienić dotychczasowy porządek, oparty na zasadach - ocenił amerykański generał.

Gen. Milley dodał, że inwazja Rosji na Ukrainę to lekcja dla świata, że “agresja pozostawiona bez odpowiedzi tylko ośmiela agresora”. - Nigdy nie zapominajmy o masakrze, której byliśmy świadkami w Buczy ani rzezi w Mariupolu. A najlepszym sposobem uhonorowania ich (Ukraińców - red.) poświęcenia jest wspieranie ich walki o wolność i przeciwstawianie się tyranii - powiedział gen. Milley.

Miejski charakter wojny w Ukrainie pokazuje, jak będą wyglądały bitwy przyszłości - uważa Milley. Amerykański generał stwierdził, że walki będą “wysoce złożone, a decydujące starcia rozstrzygane w obszarach miejskich”, gdy naprzeciw staną “nieuchwytni i niejednoznaczni wrogowie, łączący terroryzm z konwencjonalnymi zdolnościami”. - Wszystko to będzie się toczyło na obszarach, gdzie żyje duża liczba ludności - dodał.

Według generała technologie wojskowe znacznie się zmienią w ciągu najbliższych dziesięcioleci. - Zmiana będzie tak radykalna, jak przejście z muszkietu na karabin, z karabinu na karabin maszynowy lub z żeglarstwa na statki parowe - uważa generał. Milley zaznaczył, że w jego ocenie przewaga technologiczna Stanów Zjednoczonych nie jest już czymś oczywistym, a okres militarnej dominacji jaką USA cieszyły się przez ostatnie 70 lat, szybko się kończy.

- Będziecie walczyć za pomocą zrobotyzowanej broni - czołgów, statków i samolotów - mówił do kadetów. - Byliśmy świadkami rewolucji, jeśli chodzi o rodzaje różnych typów amunicji, w tym amunicji precyzyjnej. To, co kiedyś było wyłączną domeną wojskową Stanów Zjednoczonych, jest teraz dostępne dla większości państw, które chcą uzyskać podobne zdolności - stwierdził gen. Milley. Wskazał również, że “głęboką zmianę, najgłębszą w historii ludzkości” przyniesie sztuczna inteligencja.

