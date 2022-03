Rzecznik Putina: możemy wstrzymać wojnę w każdej chwili. Podał "warunki rozejmu"

Rosja przedstawiła swoje najnowsze żądania przed rozpoczęciem kolejnych negocjacji z przedstawicielami władz Ukrainy. Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, Rosja domaga się od Ukrainy zaprzestania działań zbrojnych, zmiany konstytucji w celu zagwarantowania neutralności, uznania Krymu za terytorium Rosji i uznania separatystycznych republik w Donbasie za niezależne terytoria. Do tej pory Ukraina stanowczo odmawiała zgody na takie warunki.

Rosja od 12 dni kontynuuje wojnę w Ukrainie. W poniedziałkowe popołudnie zapowiedziano trzecią turę negocjacji pomiędzy przedstawicielami władz Rosji i Ukrainy na terytorium Białorusi. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał warunki, z którymi do stołu rozmów usiądzie rosyjska delegacja.

Jak podała agencja Reuters, Rosja domaga się od Ukrainy zaprzestania działań zbrojnych, zmiany konstytucji w celu zagwarantowania neutralności, uznania Krymu za terytorium Rosji i uznania separatystycznych republik w Donbasie za niezależne terytoria. Pieskow dodał, że Rosja jest w stanie natychmiast wstrzymać działania wojenne, jeśli te warunki zostaną spełnione przez Ukrainę.

Kreml odsłonił karty. Domaga się od Ukrainy m.in. demilitaryzacji

W ocenie rzecznika Putina Ukraina "powinna dokonać zmian w konstytucji, zgodnie z którymi odrzuci wszelkie dążenia do członkostwa do jakiegokolwiek bloku". Kreml uznaje aspiracje Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej za zagrożenie.

Rzecznik Kremla przekonywał, że Rosja nie dąży do wysuwania dalszych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. - Naprawdę kończymy demilitaryzację Ukrainy. (...) Powinni zaprzestać działań zbrojnych, a wtedy nikt nie będzie strzelał – powiedział.

To pierwsze tak otwarte stanowisko Kremla w sprawie warunków w negocjacjach z Ukrainą. Władze w Kijowie stanowczo odrzucały dotąd wszelką możliwość demilitaryzacji, zmiany władzy oraz uznania okupowanych przez Rosję terenów Ukrainy.

RadioZET.pl/Reuters/PAP