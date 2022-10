Rzecznik Putina zdradza, z kim Rosja chce negocjować ws. Ukrainy. "Mają decydujący głos"

Dmitrij Pieskow udzielił wywiadu telewizji Russia-1. Rzecznik prasowy Kremla oraz jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina zdradził, z kim Rosja chciałaby prowadzić negocjacje ws. wojny w Ukrainie.

Rzecznik Putina zdradza, z kim Rosja chce negocjować ws. Ukrainy

- Oczywiście, że decydujący głos ma Waszyngton. Nie da się rozmawiać z Kijowem - powiedział. Jego zdaniem ukraiński rząd "wykonuje polecenia z zewnątrz" i realizuje politykę państw zachodnich.

- W Kijowie jest prezydent, pan Zełenski. Osiągnięcie z nim pewnych porozumień na podstawie doświadczeń z marca jest możliwe, ale te porozumienia są bezwartościowe, ponieważ mogą być natychmiast anulowane na rozkaz z zewnątrz - ocenił Pieskow w rozmowie z rosyjskimi dziennikarzami.

- To jest właściwie chęć USA do postawienia pytania: "To, co proponują Rosjanie, może nam wszystkim nie odpowiadać, ale może jednak powinniśmy usiąść z nimi do stołu negocjacyjnego" - stwierdził Pieskow.

Rosja gotowa do negocjacji? Tak twierdzą Chiny i Turcja

O tym, że Moskwa jest "gotowa do negocjacji", informował niedawno rzecznik chińskiego MSZ. - Chiny z zadowoleniem przyjmują gotowość Rosji do prowadzenia dialogu i wznowienia negocjacji z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi - mówił Wang Wenbin, cytowany przez "China Daily".

Na podobną wypowiedź pozwolił sobie również Recep Tayyip Erdogan. W jego ocenie Putin "jest teraz znacznie łagodniejszy i bardziej otwarty na negocjacje niż wcześniej". Komentował w ten sposób ich ostatnie spotkanie, do którego doszło w połowie października w Kazachstanie.

RadioZET.pl/Onet.pl/wp.pl