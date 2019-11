Rzeka spłynęła krwią. Władze zataiły informacje o wielkiej epidemii

Do sieci trafiły przerażające zdjęcia rzeki Imjin-gang, płynącej przez obie Koree. Na fotografiach rodem z filmów grozy widzimy, że woda w rzece ma kolor czerwony. Fakty są szokujące. W wyniku silnych deszczów, do miejscowego strumienia spłynęła krew z ciał ok. 47 tysięcy ubitych, potencjalnie zainfekowanych świń.