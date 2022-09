Głośna dymisja w Rosji. "Rzeźnik Mariupola" z nowym zadaniem od Putina

Po ogłoszeniu w Rosji częściowej mobilizacji dochodzi do przetasowań w kierownictwie państwa. Moskwa ogłosiła w sobotę, że zastąpiła najwyższego rangą generała odpowiedzialnego za logistykę, ponieważ "operacja wojskowa na Ukrainie" (Kreml karze za rozpowszechnianie informacji o wojnie, przyp.) napotyka na rozległe problemy logistyczne.

"Generał armii Dmitrij Bułhakow został zwolniony ze stanowiska wiceministra obrony i zostanie zastąpiony przez generała pułkownika Michaiła Mizincewa" - poinformował kanał rosyjskiego ministerstwa obrony w serwisie Telegram.

"Rzeźnik Mariupola" z nową misją w rządzie Rosji. To ulubieniec Putina

Mizincew zajmie stanowisko wiceministra odpowiedzialnego za zabezpieczenie materiałowo-techniczne wojsk. Dotychczas pełniący tę funkcję Dmitrij Bułgakow przejdzie na inne stanowisko.

O roli Mizincewa w oblężeniu Mariupola informowały w marcu władze Ukrainy. - To on wydał rozkaz zbombardowania szpitala położniczego i dziecięcego, teatru dramatycznego, domów cywilnych mieszkańców. To on niszczy Mariupol tak, jak niszczył wcześniej miasta syryjskie - mówił wówczas przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Nazywał wtedy rosyjskiego wojskowego "ulubieńcem Putina", który wykazał się wcześniej zbrodniczą "operacją w Syrii".

Mizincew pochodzi z obwodu wołgogradzkiego w Rosji. Uczył się m.in. na uczelni wojskowej w Kijowie w latach 80. XX wieku. Później był w wojskach sowieckich w Niemczech. Po rozpadzie ZSRR służył w Zakaukaskim Okręgu Wojskowym, po czym przeszedł do sztabu generalnego. Według informacji na stronie internetowej ministerstwa obrony Rosji w czasie rosyjskiej operacji wojskowej w Syrii Mizincew kierował międzyresortowym sztabem koordynacyjnym odpowiadającym za powrót uchodźców na teren Syrii.

RadioZET.pl/PAP