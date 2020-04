O tej parze piszą media na całym świecie. "Miłość w czasach koronawirusa"

Koronawirus zmusił nas do tego, aby zostać w domu. Wiele firm umożliwiło swoim pracownikom pracę zdalną. Zamknięte zostały placówki oświaty, instytucje, kultury, galerie, kawiarnie, restauracje. Wszystkie te miejsca, gdzie gromadzą się ludzie. Nawiązywanie kontaktów międzyludzkich jest więc trudne. Niemożliwe wydawałoby się, aby poznać drugą osobę i się... zakochać. Jednak zdarzyło się to w przypadku Michelle'a i Paoli. O tej parze rozpisują się media na całym świecie.

Para poznała się w trakcie jednego z balkonowych koncertów. Zagrała na nim zawodowa skrzypaczka — siostra Paoli. Gdy ta wyszła na balkon, aby posłuchać muzyki na żywo, zobaczyła interesującego mężczyznę.

Jak się później okazało, był to znajomy jej brata. Po zakończonym koncercie Michele napisał do Paoli za pomocą mediów społecznościowych. "Mógłbym napisać książkę: Miłość w czasach koronawirusa". Później para pisała ze sobą do późnego wieczora. Młodzi zorientowali się, że podzielają te same wartości. W rozmowie z BBC Paola powiedziała, że to może być solidna podstawa do poważnego związku.

Ta miłosna historia zainteresowała media na całym świecie. Na instagramowym koncie Paoli można zobaczyć zdjęcia opublikowanych wywiadów, w którym opowiedziała o swoim zauroczeniu. Para zapowiedziała, że do pierwszego spotkania dojdzie, gdy tylko sytuacja z pandemią się unormuje.

Koronawirus we Włoszech

W poniedziałek, 13 kwietnia włoski rząd przekazał o kolejnych 566 zgonach spowodowanych koronawirusem. Przez COVID-19 we Włoszech zmarło już 20465 osób. Od początku epidemii SARS-CoV-2 potwierdzono u ponad 159,5 tys. przypadków.

Koronawirus - aktualne dane. Co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze dane

Koronawirus w Polsce: raport, objawy, epidemia, zalecenia

Koronawirus w Polsce - mapa zachorowań z podziałem na województwa

Podejrzenie koronawirusa - co robić?

Koronawirus - infolinia NFZ

RadioZET.pl/PAP/BBC