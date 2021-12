Do rozjechania dzieci doszło przed apartamentowcem w rezydencjalnej miejscowości Wilton Manors, położonej w pobliżu Fort Lauderdale, w południowej części Florydy.

- To byłoby straszne o każdej porze roku, nie mówiąc już zaraz po świętach. To po prostu okropna sytuacja - powiedział Steven Gollan, strażak z Fort Lauderdale. - To bolesny wieczór dla rodzin dzieci i dla pierwszych ratowników, którzy zareagowali na tragedię – powiedziała Miranda Grossman, rzeczniczka Biura szeryfa hrabstwa Broward.

USA. Samochód staranował małe dzieci. Dwoje zginęło, czworo walczy o życie

Ofiary miały od roku do 10 lat. W tej chwili nie możemy podać szczegółowych informacji – dodał Steven Gollan. Poinformowano, że ranne dzieci, które przewieziono do szpitala, są w ciężkim stanie.

Według świadków samochód wjechał na chodnik po wyminięciu autobusu i staranował znajdującą się na chodniku grupę dzieci, po czym, nie zatrzymując się, szybko odjechał. Biuro szeryfa hrabstwa Broward rozpoczęło dochodzenie mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i "namierzenie" kierowcy, któremu grozi długoletnie więzienie.

RadioZET.pl/PAP/Wsvn.com/Local10.com