12-metrowa łódź kabinowa została roztrzaskana przez fale, zanim przybyły łodzie ratownicze - poinformował Rick Romero, ratownik z San Diego. - Kiedy dotarliśmy na miejsce zdarzenia w wodzie byli ludzie, tonący, wsysani przez prądy wodne - powiedział.

Wypadek łodzi w San Diego. Cztery osoby nie żyją

Kilka osób zostało wyciągniętych z wody, niektóre wymagały natychmiastowej reanimacji na plaży. Władze lokalne podały, że na łodzi znajdowało się około 30 stłoczonych pasażerów, bez odpowiedniego sprzętu bezpieczeństwa.

- Z naszej perspektywy wszystko wskazuje na to, że był to statek przemytniczy, używany do nielegalnego przemycania migrantów do Stanów Zjednoczonych - powiedział Jeff Stephenson, agent lokalnej straży granicznej. Dodał, że na razie narodowość ludzi z łodzi nie jest znana, a jej kapitan przebywa w areszcie i składa zeznania.

Położone nad Oceanem Spokojnym San Diego leży ok. 20 km na północ od granicy z Meksykiem.

