Sankcje na ropę z Rosji. Nowa propozycja zaskakuje

Komisja Europejska razem z francuską prezydencją UE w czasie weekendu zaprezentowały nową propozycję dotyczącą nałożenia sankcji na ropę z Rosji. Pakiet ma przełamać dotychczasowy brak porozumienia wśród krajów UE. Jak dowiedział się PAP ze swoich źródeł, najważniejszą zmianą jest to, że sankcje ograniczałyby się do ropy transportowanej drogą morską. Co daje około dwóch trzecich transportu rosyjskiej ropy.