Wojna na Ukrainie musi spotkać się ze zdecydowaną reakcją Zachodu – zauważają i deklarują politycy. Czy skończy się na obietnicach? Prezydent Ukrainy w orędziu 24 lutego 2022 roku zauważył, że sankcje gospodarcze nie zatrzymały Rosji.

Mowa o zablokowaniu Nord Stream 2, sankcjach względem rosyjskich oligarchów, paraliżu rosyjskich banków czy wyłączaniu kanałów telewizyjnych należących do Rosji. Jak zadeklarowała Unia Europejska, to nie koniec sankcji. To także nie czas, by zwlekać z ich wprowadzeniem – zauważył prezydent Ukrainy.

Ataki Rosji przybierają na sile. Co z obiecanymi sankcjami?

Poranek 25 lutego 2022 roku rozpoczął się serią ataków w Kijowie, w których rannych zostało przynajmniej 8 mieszkańców. Prezydent Wołodymyr Zełenski w orędziu w piątek rano przekazał, że sankcje nałożone przez Zachód na Rosję są niewystarczające, a Rosja nie odpuszcza.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała, że w czwartek 24 lutego 2022 roku KE przedstawi „olbrzymi pakiet sankcji przeciwko Rosji do przyjęcia przez liderów państw UE”. Wcześniej niemiecki rząd w odwecie zamroził Nord Stream 2, zaś Rosja zagroziła wówczas, że ceny za gaz dla Europejczyków wzrosną.

Czy sankcje Zachodu rzeczywiście nie zagrażają Rosji i nie powstrzymają agresora? Kraj Putina może liczyć na przyjacielskie stosunki z krajami na Wschodzie. Chiny wyraziły sprzeciw wobec sankcji nakładanych na Rosję i zadeklarowały, że nadal będą z nią handlować.

- Chiny sprzeciwiają się wszelkim nielegalnym, jednostronnym sankcjom i prowadzą normalną współpracę handlową z Rosją – oświadczył w piątek rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin w kontekście sankcji UE przeciwko Rosji za jej agresję na Ukrainę.

Jak uznał prezydent USA Joe Biden, kraje, które trzymają się dziś z rosną, pracują na „splamioną” reputację. Chiński dyplomata zdaje się jednak nie przejmować taką opinią i tłumaczy, „że to reputacja państw ingerujących w wewnętrzne sprawy innych krajów będzie zszargana”.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

