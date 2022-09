Sceny seksu na festynie ku czci Matki Bożej. Tancerze byli całkiem nadzy

Centroprawicowa opozycyjna Partia Ludowa zwróciła się do burmistrza Milagrosy Llorente (PSOE) o wyjaśnienia. "Odtwarzanie scen seksu i eksponowanie narządów płciowych podczas tradycyjnych obchodów było całkowicie zbędne" – stwierdziła PP w środowym komunikacie, do którego dołączyła nagranie wideo. "Ten spektakl został opłacony z publicznych pieniędzy, a jeżeli na występach były obecne osoby nieletnie, mogło dojść do przestępstwa" – czytamy.

Hiszpania. Sceny seksu na festynie ku czci Matki Boże

Dodatkowo Partia Ludowa zwróciła uwagę, że doroczny festyn ku czci Matki Bożej de la Vega jest wydarzeniem długo wyczekiwanym przez mieszkańców i przyjezdnych, celebrowanym z radością w rodzinie i wśród przyjaciół.

"Tradycje i święta w naszych miastach i gminach powinny być wzbogacane o działania, które czynią nas lepszymi, a nie takimi, które upodlają. Burmistrz ponosi za to odpowiedzialność" – głosi komunikat PP.

W środę miało miejsce tradycyjne składanie kwiatów dla Matki Bożej de la Vega, a czwartek jest dniem patronki miejscowości. Partia Ludowa oczekuje, że władze gminy nie przygotowały innych "nieodpowiednich w treściach niespodzianek" – konkluduje komunikat.

Władze Barajas de Melo już przeprosiły na Facebooku za wydarzenie. Tłumaczyły, że zakontraktowana na festyn firma nie zastosowała się do instrukcji odnośnie treści przedstawienia.

RadioZET.pl/PAP