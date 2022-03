Arnold Schwarzenegger w zeszłym tygodniu opublikował nagranie, które zamieścił w mediach społecznościowych. Były gubernator Kalifornii próbował uświadomić Rosjanom, że są okłamywani przez Kreml ws. wojny w Ukrainie. 74-latek opowiedział o swoim ojcu, żołnierzu, który został "podjudzony kłamstwami" nazistowskich Niemiec w czasie II Wojny Światowej.

- Wiem, że wasz rząd powiedział wam, że to wojna o denazyfikację Ukrainy. Denazyfikacja Ukrainy? To nieprawda - mówił popularny aktor, zaznaczając, że wciąż ma szacunek do Rosjan.

Po kilku dniach Schwarzeneggerowi odpowiedziała Mariana Naumowa. Rosyjska sportsmenka w nagraniu powieliła propagandę Władimira Putina, a jej filmik został "rozpromowany" przez rosyjskie MSZ.

- Drogi panie Schwarzenegger, jestem pewna, że mnie pan pamięta. W 2015 r. na zawodach Arnold Classic w USA ja, 15-letnia dziewczyna z Rosji, ustanowiłam rekord świata w podnoszeniu 150 kg. Gratulowałeś mi, pytałeś o Rosję, a ja płakałam z radości. Wydałeś mi się taki troskliwy, miły i mądry - zaczęła.

Naumowa odpowiedziała Schwarzeneggerowi ws. nagrania o Ukrainie

W dalszej części wypowiedzi Naumowa opowiedziała, że przekazywała Schwarzeneggerowi listy od dzieci z Ługańska i Doniecka. W wiadomościach miały prosić aktora o pomoc, ale ten miał ich nawet nie przeczytać.

- W rzeczywistości Terminator nie tylko nie chronił, nie pomagał, nie ratował dzieci Donbasu, ale nawet nie czytał ich listów i nie próbował zrozumieć sytuacji - przekonywała.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna w Ukrainie - informacje NA ŻYWO

Następnie rosyjska zawodniczka odniosła się do wojny w Iraku i skomentowała zachowanie ojca Arnolda Schwarzeneggera.

- Twój ojciec przyjechał do mojej ojczyzny z pistoletem, mordując i okaleczając moich rodaków - dodała.

Oglądaj

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) przekazało w niedzielę, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę śmierć poniosło co najmniej 902 cywilów. W oświadczeniu przekazano również, że 1459 osób cywilnych zostało rannych z powodu działań wojennych. Większość ofiar doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek ostrzału artyleryjskiego i nalotów.

RadioZET.pl