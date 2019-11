Niebezpieczny wyciek ścieków do Bałtyku. W fińskim mieście Turku doszło do poważnej awarii w oczyszczalni ścieków – podaje PAP. Wiemy, że zawiodło błędne podłączenie sieci kanalizacyjnej w trakcie remontu oczyszczalni.

Awaria oczyszczalni ścieków w fińskim mieście Turku. Na skutek błędnego podłączenia sieci kanalizacyjnej zarząd oczyszczalni zdecydował o zrzucie nieczystości. Ścieki trafiają z przepompowni do krótkiej rzeki Raisio i w krótkim czasie docierają do Bałtyku.

Wyciek ma miejsce od początku ubiegłego tygodnia. Opinia publiczna dowiedziała się o zrzucie nieczystości do rzeki dopiero w miniony piątek. W kilka dni do Bałtyku dostało się ok. 35 tys. metrów sześciennych ścieków.

Miejska oczyszczalnia w Turku przekazała, że dzienny zrzut ścieków do Bałtyku stanowi 40 proc. średniego dziennego przepływu.

W trakcie przeprowadzanego, zaplanowanego remontu sieci kanalizacyjnej wykonawca podłączył linię ściekową do niewłaściwej studzienki. Do incydentu doszło na skutek „błędu ludzkiego” – przekazała fińska oczyszczalnia

Dyrektor oczyszczalni Mirva Levomaki oświadczyła, że jej przedsiębiorstwo „bierze odpowiedzialność za możliwe konsekwencje wycieku”. Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić kto odpowie za skutki zanieczyszczenia środowiska.

Przyjmująca ścieki rzeka Raisio ma tylko 20 km długości. Rozpoczyna swój bieg na północny zachód od Turku, w okolicach miejscowości Raisio, i wpada do wód archipelagu Turku.

RadioZET.pl/PAP