Skąpo ubrana kobieta spadła z balkonu na dach zaparkowanego przy budynku samochodu. Internauci spekulują, że do wypadku w stolicy Tajwanu doszło po tym, jak poszkodowana uprawiała seks ze swoim partnerem. Kobieta trafiła do szpitala, a nagranie z miejsca wypadku obiegło cały świat.

Kobieta spadła na dach samochodu, a media spekulują, że wcześniej uprawiała seks na balkonie mieszkania. Jak podał brytyjski "The Sun", do zdarzenia doszło 5 września w Tajpej, stolicy Tajwanu.

Nagranie z kamery przemysłowej dostało się do sieci i trzy tygodnie później obiegło media społecznościowe.

Kobieta spadła na dach samochodu, wcześniej uprawiała seks na balkonie? [WIDEO]

Na wideo zamieszczonym w sieci widać moment upadku. Nagle na dach samochodu spadła kobieta ubrana jedynie w figi i koszulkę. Szybko otrząsnęła się po upadku, jednak nie była w stanie samodzielnie się ruszyć. Z bólu trzymała się za okolice krzyża.

Zdarzenie obserwowali świadkowie, którzy mówili o głośnym huku. - Szedłem do domu, kiedy to się stało. Nie widziałem samego momentu, ale słyszałem głośny huk. A gdy spojrzałem, na dachu auta leżała kobieta - relacjonował jeden ze świadków. Niedługo po upadku do kobiety doskoczył mężczyzna, który ściągnął ją ze zniszczonego dachu samochodu.

Poszkodowaną zabrano do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niej uraz pleców. Pacjentka jest w stanie stabilnym. Cena uniesień miłosnych jest jednak spora – para musi zapłacić odszkodowanie za poważne zniszczenie pojazdu jednego z sąsiadów.

RadioZET.pl/The Sun/Youtube.com