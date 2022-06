Sensacyjne odkrycie w Kanadzie. Wydobyto zmumifikowanego mamuta

Młody mamut włochaty został odnaleziony w wiecznej zmarzlinie w północno-zachodniej Kanadzie. Odnalazł go przez przypadek młody górnik, który szukał złota. Według ekspertów to najlepiej zachowane szczątki mamuta włochatego spośród wszystkich tego typu znalezisk w Ameryce Północnej.

Zmumifikowane ciało mamuta zostało opisane przez paleontologa jako "jedne z najbardziej niesamowitych zmumifikowanych zwierząt epoki lodowcowej, jakie kiedykolwiek odkryto na świecie".

- Ma ona ponad ok. 35 tys. Ona jest idealna i piękna - powiedział Grant Zazula, kanadyjski paleontolog z Jukonu dla Canadian Broadcasting Corporation. - Ona ma trąbę. Ma ogon. Ma malutkie uszy. Ma mały chwytny koniec trąby, którym może użyć, by złapać trawę - mówi paleontolog. Opisał on znalezisko jako "najważniejsze odkrycie w paleontologii w Ameryce Północne".

Mamut - Nun cho ga

Uważa się, że w chwili śmierci mamut włochaty miał nieco ponad miesiąc. Mierzy on 140 cm i jest nieco dłuższy od innego małego mamuta włochatego odkrytego na Syberii w 2007 roku.

Odkrycia dokonano na terytorium Pierwszego Narodu Trʼondëk Hwëchʼin. Podczas ważnego wydarzenia, które miało miejsce na początku tego tygodnia. Starsi nazwali cielę Nun cho ga, co w języku Hän oznacza "duże młode zwierzę". - To niesamowite – powiedziała w oświadczeniu starsza Tr’ondëk Hwëch’in, Peggy Kormendy.

"Niesamowite odkrycie"

"Bycie częścią wydobycia Nun cho ga, małego mamuta włochatego znalezionego w tym tygodniu w wiecznej zmarzlinie w Klondike (w Dniu Przesilenia i Rdzennej Ludności!), było najbardziej ekscytującą naukową rzeczą, w jakiej kiedykolwiek brałem udział" - napisał na Twitterze prof. Dan Shugar z Calgary University.

Jak zauważa profesor, "niesamowite są zachowane szczegóły zwierzęcia, jak paznokcie, skóra włosy".

Mamut włochaty (mamut właściwy/mamut wielki) to wymarły ssak z gatunku trąbowców. Wywodził się z mamuta stepowego i pojawiły się około 250 tysięcy lat temu. Mamuty żyły w Europie, Azji i w północnej części Ameryki Północnej. Miały około 2,7 – 3,4 metra wysokości i ważyły od 4 do 6 ton. Ich ciosy osiągały długość 5 metrów. Najbliższym, żyjącym dziś krewniakiem mamutów włochatych są słonie indyjskie.

