Do makabrycznego zdarzenia doszło w miejscowości Nova Pazova w Serbii. 31-letni policjant od ponad dwóch lat spotykał się z przedszkolanką swoich dzieci, 28-letnią Mariną Petković.

Kobieta miała jednak dość toksycznej relacji i postanowiła zakończyć romans z żonatym mężczyzną. Wcześniej, chcąc się od niego uwolnić, porzuciła pracę w przedszkolu i przeprowadziła się do swojej rodzinnej miejscowości. Jak twierdzą jej znajomi i bliscy, 28-latka chciała ułożyć swoje życie i założyć normalną rodzinę.

fot. Daily Star

Para po raz ostatni spotkała się na starej drodze wojskowej w pobliżu miejscowości Nova Pazova. Gdy oboje siedzieli w aucie i rozmawiali, w pewnym momencie 31-latek wyjął granat ręczny i wyciągnął zawleczkę. Zarówno policjant jak i 28-latka nie przeżyli eksplozji.

fot. Daily Star

Znajomi mężczyzny przyznają, że nie mogą uwierzyć w to, co się wydarzyło. Jak wspominają, 31-latek zawsze wydawał się oddanym mężem i ojcem i nikt nie wiedział, że ma on romans.

RadioZET.pl/ Daily Star