Do niewyjaśnionej serii wybuchów doszło w niedzielę nad ranem w pobliżu miasta Karnobat na wschodzie Bułgarii w magazynach z amunicją należących do biznesmena branży zbrojeniowej Emiliana Gebrewa. Nikomu nic się nie stało.

W wywiadzie dla Guardiana handlarz bronią stwierdził, że jest “na 100 proc. pewien”, że stoją za tym Rosjanie. - Nie ma mowy, żeby to był wypadek, w budynku nie było niczego, co mogłoby wybuchnąć bez ingerencji z zewnątrz - powiedział Emilian Gebrew brytyjskiemu dziennikowi.

Bułgaria. Seria wybuchów w magazynach Emiliana Gebrewa

W 2015 roku Gebrewa próbowano otruć nowiczokiem. Biznesmen był w bardzo ciężkim stanie i zapadł w śpiączkę. - Prawie umarłem - przyznał w rozmowie z 2019 roku na łamach Guardiana.

Bułgarska prokuratura oskarżyła o próbę zamachu oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU). Śledczy poinformowali wówczas, że dysponują podrobionymi dokumentami, którymi posłużyli się Rosjanie, by wjechać do Bułgarii.

Gebrew uważa, że za niedzielnymi wybuchami również stoi GRU. Bułgarski biznesmen powiedział, że rozmawiał ze swoim dyrektorem ds. bezpieczeństwa, który poinformował o uruchomieniu systemu alarmowego w magazynie na chwilę przed eksplozją, co sugeruje wtargnięcie. Gdy strażnicy na miejscu przygotowywali się do zbadania sprawy, usłyszeli ogromny wybuch. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Gebrew dodał, że na miejscu są kamery przemysłowe, które mogą pomóc w śledztwie. W niedzielę nie było możliwe wejście do magazynów i dotarcie do nagrań monitoringu, ponieważ obawiano się kolejnych wybuchów. Mają one jednak zostać przekazane śledczym najszybciej, jak to możliwe.

Gebrew na celowniku GRU

Gebrew powiedział, że w magazynie znajdowała się amunicja przeznaczona dla krajów afrykańskich, którą zamówiono kilka lat temu, ale kupujący nie dokonali płatności. Biznesmen odmówił podania rodzajów uzbrojenia oraz jego wartości. W 2021 roku biznesmen przyznał w rozmowie z New York Timesem, że jego firmy były zaangażowane wysyłanie broni Ukrainie. Pytany o to wcześniej, stanowczo zaprzeczał.

Jak pisze The Guardian, “bez względu na powód, Gebrew najwyraźniej narobił sobie w Rosji potężnych wrogów”. W latach 2011-2020 doszło do wybuchów w czterech magazynach i zakładach produkcyjnych powiązanych z jego firmą. W 2021 roku bułgarski MSZ wydalił rosyjskiego dyplomatę z powodu podejrzenia, że był zamieszany w sprawę wybuchów. Bułgarskie władze wezwały też Moskwę do pomocy w śledztwie.

Bułgarscy prokuratorzy stwierdzili, że istnieje „uzasadnione domniemanie”, że cztery wybuchy były powiązane z próbą otrucia Gebrewa. Jego syn i dyrektor firmy również zapadli w śpiączkę. Dziennikarze śledczy z serwisu Bellingcat opublikowali dowody sugerujące, że w czasie, w którym Gebrew został otruty, w Bułgarii przebywał zespół agentów GRU. Gebrew stwierdził, że rosyjscy dyplomaci są „czubkiem góry lodowej” i skarżył się, że bułgarskie władze nie były w stanie wnieść żadnej ze spraw do sądu. - Minęło 11 lat od pierwszej eksplozji i nikt nie został za to ukarany - podsumował.

RadioZET.pl/The Guardian/PAP