Ukraińskie władze podały, że obwód kijowski jest już wolny od rosyjskich okupantów. "Irpień, Bucza, Hostomel i cały obwód kijowski są wolne" - przekazała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

Wcześniej w sobotę doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko zaapelował do przemieszczonych mieszkańców obwodu kijowskiego, by nie wracali jeszcze do domów mimo wycofania się wojsk rosyjskich, gdyż jest to niebezpieczne. Jak podkreślił, na terenach opuszczonych przez żołnierzy rosyjskich jest bardzo dużo min i zdarzają się nawet przypadki zaminowania trupów.

Setki zabitych cywilów. "Mieli rany od rosyjskich kul i związane ręce"

Z kolei jak przekazał doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez agencję Reutera, w obwodzie kijowskim ukraińskie wojsko odbiło z rąk rosyjskich ponad 30 miejscowości. Arestowycz dodał, że ukraińskie siły bronią linii frontu przebiegającej na wschodzie kraju i należy się spodziewać kolejnych ciężkich walk.

To jednak koniec optymistycznych informacji. Ukraińskie media informują, że na terenie obwodu kijowskiego odnajdywane są ciała zamordowanych cywilów. Wiele osób miało związane ręce. W mediach społecznościowych publikowane są kolejne przerażające dowody rosyjskich zbrodni na niewinnych ludziach.

- Blisko 300 osób trzeba było pochować "w zbiorowych grobach" w Buczy na północny zachód od Kijowa, gdzie trwały zacięte walki - powiedział mer miasta Anatolij Fedoruk agencji AFP. Wszyscy pogrzebani mieli rany od rosyjskich kul - powiedział mer.

"Ukraiński batalion Krym odnalazł w pobliżu Motyżyna w obwodzie kijowskim zwłoki rozstrzelanych cywilów" - podają ukraińskie media. Według wstępnych informacji to ciała rodziny sołtyski miejscowości, która została porwana 23 marca.

UWAGA! BARDZO DRASTYCZNE ZDJĘCIA!

RadioZET.pl/ Euromaidan Press/ AFP/ PAP/ Visegrad 24

