Tragiczna historia 4-letniego Sheldona Farnella zaczęła się od pozornie niegroźnej infekcji ucha. Po dwóch dniach walki z wysoką temperaturą rodzice chłopca zdecydowali się powiadomić lekarzy i zawieźć go do szpitala. Na miejscu lekarze zbagatelizowali dolegliwości dziecka, uznając, że poczuło się ono lepiej i może wrócić do domu. Decyzja ta okazała tragiczna w skutkach.

Lekarze odesłali do domu małego Sheldona nie czekając na wyniki badań. Niedługo potem dr Christopher Settle, konsultant mikrobiolog, powiadomił oddział, że wyniki posiewu krwi dały wynik "merytorycznie pozytywny" na posocznicę. Stan zdrowia chłopca pogorszył się już kilkanaście godzin później. Sheldon ponownie trafił do szpitala z "wstrząsem septycznym". Niemal natychmiast znalazł się na oddziale intensywnej terapii, ale kilka godzin później zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że 4-latek zmarł z powodu "rozległej posocznicy".

4-letni Sheldon przed śmiercią błagał matkę, aby nie pozwoliła mu umrzeć

Lekarz, który zdecydował się o odesłaniu chłopca do domu, przyznał, że "będzie tego żałował do końca życia". - Z perspektywy czasu byłoby lepiej, gdybym trzymał go w szpitalu, dopóki nie poznam wyniku badania krwi - powiedział przed sądem. Jak się później okazało, personel szpitala nie mógł skontaktować się z matką Sheldona, aby powiadomić ją o konieczności odebrania antybiotyku.

Po latach w rozmowie z brytyjskimi mediami, matka chłopca opowiedziała o ostatnich godzinach Sheldona. - W ostatnim dniu swojego zbyt krótkiego życia mój syn błagał mnie, żebym nie pozwoliła mu umrzeć - wspomina załamana kobieta.

- Żaden czterolatek nie powinien nawet wiedzieć o śmierci. Mój synek wiedział, że musi się z nią zmierzyć - przekonuje.

