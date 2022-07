67-letni Shinzo Abe, były lider rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej, został prawdopodobnie postrzelony od tyłu w szyję, gdy wygłaszał przemówienie przed niedzielnymi wyborami do izby wyższej parlamentu (Izba Radców). Świadkowie zdarzenia mówią o dwóch strzałach.

Shinzo Abe postrzelony. Zamach na byłego premiera Japonii

Do ataku na Abe doszło o godzinie 11:30 czasu japońskiego. Były premier bez oznak życia został przewieziony do szpitala. Media przekazały, że u polityka doszło do zatrzymania akcji serca.

Hirokazu Matsuno, sekretarz japońskiego rządu, oświadczył, że "był to barbarzyński akt, jakiego nigdy nie można tolerować".

Abe był najdłużej urzędującym premierem Japonii. Pełnił tę funkcję w latach 2006-2007, a następnie od 2012 do 2020 roku. Ustąpił z powodu zaostrzenia przewlekłej choroby jelit.

RadioZET.pl/PAP/ABC News