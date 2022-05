Ławrow chce "zdyscyplinować" Polskę. "Nie dostrzegają niebezpieczeństwa"

"Powinniśmy nalegać na oświadczenia stałych członków RB ONZ, że wojny nuklearnej nigdy być nie może. By mieć co do tego pewność, Zachód powinien zdyscyplinować ukraińskich i polskich kolegów, którzy nie dostrzegają niebezpieczeństwa w zabawie bardzo ryzykownymi słowami" - powiedział Siergiej Ławrow w rozmowie ze stacją Al Arabiya.