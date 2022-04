Siergiej Szojgu się odnalazł? Mówił o wprowadzeniu nowych metod walk w Ukrainie

Jak podaje propagandowa rosyjska agencja RIA Novosti, we wtorek 19 kwietnia odbyło się posiedzenie zarządu departamentu wojskowego w rosyjskim Ministerstwie Obrony. Dotyczyło ono "realizacji planów działań w Południowym Okręgu Wojskowym i Flocie Północnej". W spotkaniu udział miał wziąć także niewidziany długo szef MO Siergiej Szojgu. Na dowód do opublikowanego na Twitterze komunikatu resortu załączono zdjęcie ministra, którego aktualna data powstania wydaje się być jednak mocno wątpliwa.

Na spotkaniu Szojgu miał zapowiedzieć, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wprowadzą nowe metody walk w Ukrainie, które pozwolą armii "lepiej dostosować się do współczesnych warunków konfrontacji zbrojnej". Według ministra obrony konsekwencja w realizowaniu planu MO doprowadzi do "dalszego rozwoju armii i marynarki wojennej Rosji oraz pozwoli na wyposażenie ich w zaawansowany sprzęt wojskowy".

Szojgu się odnalazł? Mówił o nowych metodach walk w Ukrainie

Z rzekomego posiedzenia departamentu nie pojawiły się żadne nagrania, a jedynie fotografia ministra, który siedzi przy stole sam. Nawet w samej Rosji zaczęły pojawiać się plotki dotyczące choroby Szojgu, który - choć zawsze był - od początku wojny w Ukrainie nie jest aktywny medialnie. Nie tak dawno na świecie dużo mówiło się o tym, że szef rosyjskiego MO miał przejść rozległy zawał. Dzisiaj pojawiają się wątpliwości, czy minister w ogóle żyje.

Plotki podsycił poniedziałkowy wpis córki Szojgu na Telegramie. "31 lat w rządzie. Dokładnie rok temu nakręciliśmy cały film o tej wspaniałej podróży, a ile ciekawych historii tam się nie zmieściło! Moja duma, mój punkt orientacyjny, mój tata. Jestem dumna, że jestem twoją córką!" - napisała w mediach społecznościowych.

Co więcej, kilka dni temu przeciwnik Władimira Putina Leonid Niewzlin również informował, że stan zdrowia Siergieja Szojgu jest zły. Ponadto w rosyjskim MO miało dojść do serii aresztowań, które zleciał sam Putin. Powód? "Potężna defraudacja środków", które przez lata były przygotowywane do "blitzkriegu" w Ukrainie.

