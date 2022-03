Wojska rosyjskie używają amunicji fosforowej do ostrzeliwania miejscowości na linii frontu w obwodzie donieckim - powiedział w środę gubernator obwodu Pawło Kyryłenko, cytowany przez agencję Reutera. Tydzień wcześniej o użyciu amunicji fosforowej w pobliżu leżących na północny zachód od Kijowa miast Irpień i Hostomel pisał mer Irpienia Ołeksandr Markuszyn. Według Konwencji genewskiej silnie trująca amunicja fosforowa nie może być stosowana na terenach zaludnionych, lecz w ograniczonych ilościach wyłącznie jako zasłona dymna czy do oświetlania pozycji przeciwnika.

W obwodzie charkowskim z kolei Rosjanie zaminowują obszar minami zakazanymi przez traktat ottawski (którego Rosja jednak nie zaakceptowała - red.) - napisała na Telegramie ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Chodzi o nowe miny przeciwpiechotne POM-3 "Medalion" - podała Denisowa. Wcześniej o użyciu przez Rosjan tego rodzaju broni informowała organizacja Human Rights Watch.

Miny te posiadają elektroniczny czujnik sejsmiczny, który odbiera sygnał dotyczący wibracji gruntu i prowadzi do eksplozji, jeśli amplituda wahań odpowiada ludzkim krokom - tłumaczy Denisowa. Po tym bojowa część miny wylatuje ok. 1,5 m do góry i wybucha.

Stosowanie tych min jest zabronione przez konwencję o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu (traktat ottawski). Denisowa zaznaczyła, że takie ładunki są produkowane jedynie w Rosji.

