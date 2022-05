Silny orkan przeszedł na zachodzie Niemiec. 40 osób rannych, duże zniszczenia

W miastach Paderborn i położonym kilkadziesiąt kilometrów dalej Lippstadt, na zachodzie Niemiec, 40 osób zostało rannych, w tym 10 ciężko, po przejściu w piątek orkanu - poinformowała policja. W okolicy są duże straty - podała lokalna straż pożarna. Początkowo informowano o 30 poszkodowanych.

Wszystkie dostępne w regionie służby ratownicze zostały wysłane do Lippstadt w Nadrenii-Palatynacie - poinformowała straż pożarna. Funkcjonariusze policji i ratownicy apelowali do mieszkańców, by zostali w domach, nie utrudniali akcji ratunkowej ani sami nie narażali się na niebezpieczeństwo.

Niemcy. Organ przeszedł w Paderbornie i Lippstad

Niemieckie media piszą, że miasto nawiedziło prawdziwe tornado. Żywioł zniszczył wieżę kościelną w mieście, a niemiecka agencja informacyjna DPA poinformowała, że ponad 100 osób zostało tymczasowo uwięzionych w lokalnym odkrytym basenie po tym, jak powalone drzewa zablokowały wyjście. Skalę zniszczenia pokazują też filmy umieszczane w mediach społecznościowych. W powietrzu latają kawałki dachówek i śmieci.

Służby meteorologiczne ostrzegały dzień wcześniej, że na zachodzie i w środkowych Niemczech należy się spodziewać w piątek wiatru, który może osiągać 130 km na godzinę.

RadioZET.pl/PAP/DPA/AD.nl/oprac. AK