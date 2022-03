Skandal w Bundestagu po słowach Zełenskiego. "Żenada i hańba"

Wołodymyr Zełenski w czwartek przemawiał w niemieckim Bundestagu. W czasie przemowy prezydent Ukrainy dalej prosił o zwiększenie pomocy w wojnie z Rosją. O ile słowa 44-latka po raz kolejny trafiły głęboko do serc, bulwersujące było późniejsze zachowanie parlamentarzystów, które odbiło się szerokim echem w mediach. Magazyn "Tagesspigel" skrytykował zachowanie kanclerza, który nie skomentował wypowiedzi Zełenskiego, a raptem po 120 sekundach powrócił do porządku obrad.

"Dwie minuty po przemówieniu (Zełenskiego) Bundestag przeszedł do porządku obrad, a kanclerz milczał. Wyglądało na to, że przemówienie Zełenskiego było dla posłów koalicji rządzącej tylko przykrym obowiązkiem, z którym trzeba się uporać. Niemiecka polityka przyniosła światu haniebne widowisko" - czytamy w dzienniku.

"Bild" poszedł jeszcze dalej, zaznaczając, że taka postawa przynosi wstyd całemu krajowi.

Niemcy krytykują Bundestag po przemówieniu Zełenskiego

"Co za brak szacunku dla prezydenta (...), który w każdej minucie boi się o swoje życie (...) Wstyd mi za mój kraj, że po tak emocjonalnym przemówieniu, po rozpaczliwym wołaniu o pomoc ze strony całego kraju, przechodzimy do porządku dziennego Niemiec i dyskutujemy o koronawirusie" - napisał reporter "Bilda".

"Prezydent Ukrainy błaga Bundestag i naród niemiecki. Posłowie odmawiają mu nie tylko pomocy, ale nawet odpowiedzi. Czarny dzień koalicji SPD, Zielonych i FDP. Długo będzie się to za nią ciągnęło". To także "hańba dla parlamentu" - dodał w komentarzu "Welt".

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

Inny niemiecki magazyn "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pouczył kanclerza, który zdaniem mediów powinien przynajmniej w kilku słowach odnieść się do przemówienia Wołodymyra Zełenskiego

"W Bundestagu przemawia prezydent Ukrainy. Zaraz potem parlament przechodzi do porządku dziennego. To oburzające. Ile kosztowałoby kanclerza Niemiec wstanie po przemówieniu Zełenskiego i (...) znalezienie kilku słów uznania, a może nawet podziwu? Ile by go kosztowało, gdyby odpowiedział bezpośrednio na pytanie o odpowiedzialność historyczną, wyraził szok z powodu oskarżenia o hipokryzję, obiecał wzmożone wysiłki, a jednocześnie ostrzegał przed niebezpieczeństwami trzeciej wojny światowej?" - pyta FAZ.

Głos w sprawie zachowania Bundestagu zabrał również Norbert Roettgen polityk ds. zagranicznych chadeckiej partii CDU.

"Dzisiaj był najbardziej niegodny moment w Bundestagu, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem" - czytamy w poście na Twitterze.

RadioZET.pl/PAP/Berenika Lemańczyk