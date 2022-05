Skandaliczne słowa Ławrowa. Ambasador Rosji wezwany na dywanik. "Niewybaczalne"

Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, znów zszokował opinię publiczną. Tym razem we włoskiej telewizji Rete 4 powiedział, że "Żydzi to najwięksi antysemici", porównując Wołodymyra Zełenskiego do Hitlera. "Niewybaczalne" - napisał w poniedziałek na Twitterze izraelski szef dyplomacji Jair Lapid. Izraelskie MSZ wezwało ambasadora Rosji na "poważną rozmowę" - przekazał Reuters.