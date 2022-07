Prokremlowscy propagandyści po raz kolejny przekroczyli granice przyzwoitości. W najnowszym programie na antenie Rossija 1 mówiono o tym, że "Ukraina nie może istnieć" oraz porównywano Ukraińców do robaków.

Rosyjska telewizja państwowa regularnie - zwłaszcza od początku wojny w Ukrainie - przekracza granice przyzwoitości. Pojawiający się na antenie "dziennikarze" i "eksperci" szczują nienawiścią wobec Ukraińców (ale też Polaków czy przedstawicieli innych narodów), całkowicie popierając przy tym decyzje Władimira Putina.

W ostatnich dniach w jednym z programów na Rossija 1 pojawiły się groźby pod adresem Lecha Wałęsy. Byłemu polskiemu prezydentowi grożono śmiercią i wspominano o 5 mln dolarów lub euro "oferowanych za jego głowę".

Skandaliczne słowa w rosyjskiej telewizji

Tym razem przeszli jednak samych siebie. Na nagraniu, które udostępniła w mediach społecznościowych amerykańska dziennikarka Julia Davis, słychać m.in. porównania do robaków oraz odmawianie Ukrainie prawa do istnienia.

"Więcej ludobójczej retoryki w rosyjskiej telewizji państwowej: gospodarze programu i »eksperci« twierdzą, że Ukraina już nie istnieje. Ukraińcy, którzy odmawiają postrzegania siebie jako Rosjan i walczą z inwazją, są określani jako naziści i porównywani do owadów (robaków, gnid)" - pisze Davis. A to, co widać i słychać na filmiku, zdumiewa.

W "dyskusji", którą prowadzi czołowy prokremlowski propagandysta Władimir Sołowiow, pierwsze skrzypce gra tym razem Margarita Simonian, redaktorka naczelna Russia Today. Mówi ona, że "powinniśmy budować swoją przyszłość bez Ukrainy".

Gdy Sołowiow pyta, dlaczego "bez Ukrainy", jego rozmówczyni odpowiada: - Ponieważ Ukraina, w takiej formie, jak do tej pory, nie może istnieć. [...] Nie będzie już Ukrainy, którą znaliśmy wiele lat. To już nie będzie Ukraina.

- Kiedy lekarz odrobacza kota, to dla lekarza jest to specjalna operacja, dla robaków wojna, a dla kota czyszczenie - oznajmia na koniec Sołowiow. - Dokładnie - kwituje Simonian, a reszta gości zaczyna się śmiać. Nietrudno się domyślić, kto jest kim w tej bulwersującej analogii.

