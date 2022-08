Wyjątkowym sadyzmem wykazał się mężczyzna, który podczas zabawy ze znajomymi na jednym z pomostów w Sosnowcu wrzucił do wody psa. Nagranie z monitoringu, na którym widać incydent, udostępnił prezydent miasta. "Brakuje mi słów" - napisał na Facebooku Arkadiusz Chęciński.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński udostępnił w mediach społecznościowych nagranie z miejskiego monitoringu. Widać na nim grupę młodych mężczyzn bawiących się wieczorem na pomoście nad zbiornikiem wodnym Stawiki.

Skandaliczne zachowanie w Sosnowcu. "Brakuje słów"

W pewnym momencie do grupki podbiega pies. Jeden z mężczyzn bierze go w ręce i wyrzuca za barierki do wody. Cała grupa wygląda na rozbawionych tą sytuacją. W końcówce filmiku widzimy jednak, że czworonoga na szczęście udało się uratować.

"Brakuje mi słów! Jakiś dzban wrzucił bezbronnego psiaka do Stawików, a grupka »kolegów« przyglądała się. Operator monitoringu, widząc to zdarzenie, powiadomił służby i jednocześnie wezwał całą ekipę, aby ta przestała znęcać się nad zwierzęciem. Ci ekspresowo uciekli. Strach pomyśleć, co jeszcze mogli zrobić czworonogowi" - napisał.

Jak podaje "Fakt", zanim na miejscu pojawili się mundurowi, sprawcy cierpienia zwierzęcia uciekli. Na ten moment nie ma informacji, że udało się ich schwytać.

