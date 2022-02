Skazany za gwałt na 16-latce namierzony w Wlk. Brytanii. 27-latek czeka na ekstradycję

Śląscy policjanci, zwani "łowcami głów", wytropili i doprowadzili do zatrzymania ukrywającego się Wielkiej Brytanii 27-latka. Mężczyzna był skazany na 3,5 roku więzienia za udział w zbiorowym gwałcie na 16-latce.

O sprawie poinformowała śląska policja. Mężczyzna od roku poszukiwany był listem gończym. Niebawem skazany wyrokiem z grudnia 2020 r. przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej zostanie przekazany polskim organom ścigania.

"By uniknąć więzienia, skazany zaczął się ukrywać [...] Od 11 lutego 2021 roku był poszukiwany w celu doprowadzenia do zakładu karnego [...] Śląscy łowcy głów od maja 2021 roku weryfikowali każdą informację i sygnał na temat 27-latka" - poinformował zespół prasowy śląskiej policji.

Skazany za gwałt ukrywał się w Wlk. Brytanii

Kryminalni namierzyli mężczyznę w Wielkiej Brytanii. Ustalili jego dokładny adres i poprosili o pomoc swoich brytyjskich kolegów. Nawiązali współpracę z oficerem łącznikowym polskiej policji w Londynie, za którego pośrednictwem przekazano informacje tamtejszym policjantom. Zatrzymany znajduje się obecnie w areszcie w Wielkiej Brytanii i czeka na ekstradycję do Polski.

Do przestępstwa, za które mężczyzna został skazany doszło w nocy z 20 na 21 grudnia 2013 roku. Znajomi bawili się w jednym z żywieckich lokali, a po jego zamknięciu, wspólnie z 16-letnią wówczas dziewczyną, przenieśli się do willi w Pietrzykowicach k. Żywca (woj. śląskie).

To właśnie tam nastolatka została najpierw zmuszona do wypicia alkoholu, a następnie wykorzystana seksualnie przez kilka osób, w tym mającego obecnie 27 lat mężczyznę. Po całym zajściu sprawcy odwieźli pokrzywdzoną na przystanek autobusowy i tam zostawili. Po powrocie do domu 16-latka opowiedziała o wszystkim matce, która powiadomiła policję.

