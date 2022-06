Do tragedii nad Jeziorem Orawskim koło Namestowa doszło w niedzielę (12 czerwca) około godziny 16. 17-latek z Polski przyjechał nad wodę z rodzicami i przyjacielem. Według wstępnych ustaleń policji nastolatek postanowił przepłynąć całą zatokę.

Słowacja. 17-letni Polak utonął w Jeziorze Orawskim

17-latek nagle zniknął pod powierzchnią wody. Do akcji ratunkowej natychmiast ruszyli strażacy z Namestowa. Po kilkunastu minutach służby wyłowiły ciało Polaka. Jego życia nie udało się uratować.

Nastolatek mieszkał w Lipnicy Wielkiej w województwie małopolskim. Służył w lokalnej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. "Na zawsze zapamiętamy go jako otwartego, radosnego, pomocnego i zaangażowanego strażaka. Rodzicom i przyjaciołom składamy najszersze wyrazy współczucia i ubolewania" – czytamy w pożegnalnym wpisie na Facebooku.

Jezioro Orawskie to największy powierzchniowo i co do objętości sztuczny zbiornik wodny Słowacji. Leży w regionie geograficznym Kotliny Orawskiej, u zbiegu rzek Czarnej i Białej Orawy. Uchodzą do niego także potoki: Półgórzanka, Jeleśnia i Chyżny.

