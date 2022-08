Słynny lekarz odurzał pacjentki i je gwałcił. Koszmar trwał 15 lat

Ricardo Cruciani w piątek, 29 lipca został uznany za winnego napaści na tle seksualnym, dwóch gwałtów, próby gwałtu, wykorzystywania seksualnego i siedmiu przestępstw na tle seksualnym. Lekarz został uniewinniony w przypadku dwóch innych zarzutów.

Gwałcił pacjentki. Lekarz z Nowego Jorku uznany za winnego

Lekarz miał wykorzystywać swoje pacjentki w ciągu 15 lat podczas pracy w Beth Israel Medical Center na Manhattanie w Nowym Jorku, a później w ośrodkach w New Jersey i Pensylwanii.

- Ricardo Cruciani nadużywał swojej władzy jako profesjonalista i świadomie wykorzystywał ból pacjentek. Powierzamy opiece lekarzy nasze ciała i nasze zdrowie. Doktor Cruciani całkowicie naruszył ten obowiązek – powiedział prokurator okręgowy Alvin Bragg. Jak dodał, "ofiary lekarza nadal cierpią z powodu wyniszczających chorób, a teraz dodatkowo z powodu traumy”.

Do neurologa trafiały pacjentki z rzadkimi chorobami i przewlekłymi problemami z bólem. Często były to osoby po wypadkach. Lekarz rozwijał bliskie relacje osobiste z kobietami i uzależniał je od środków przeciwbólowych, by móc je kontrolować.

Cruciani przepisywał pacjentkom duże dawki uzależniających preparatów, aby mieć pewność, że będą do niego wracać.

- Nie chciał wypisać mi recept, dopóki czegoś dla niego nie zrobiłam – relacjonowała jedna z pokrzywdzonych.

Sześć ofiar zeznało, że do wykorzystywania seksualnego dochodziło za zamkniętymi drzwiami. Lekarz miał obnażać się i żądać zapłaty, zmuszając kobiety do wykonywania czynności seksualnych.

Nowojorski lekarz nie przyznał się do winy. Adwokat Crucianiego zapowiedział, że złoży apelację. Neurolog ma zostać skazany 14 września. Grozi mu do 25 lat więzienia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/cbcnews.com/nypost.com