Policja ustaliła, że 46-latek został napadnięty i śmiertelnie dźgnięty nożem w nocy z poniedziałku na wtorek przy Tavistock Road w Londynie. Napaść poprzedziła sprzeczka Dariusza W. z grupą mężczyzn.

46-latkowi udzielono pomocy, ale nie udało się go uratować. Przeprowadzona w czwartek sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci mężczyzny były rany kłute klatki piersiowej i pachwin.

Londyn. Śmierć 46-letniego Dariusza W. Aresztowano 13-latka

Policja aresztowała tego samego dnia 13-latka, który jest podejrzany o zabójstwo Dariusza W. Nadinspektor Wayne Jolley zaapelował do świadków o pomoc. - W tym czasie odbywał się tu duży ruch uliczny. Ludzie, którzy tędy przejeżdżali, mogli uchwycić moment zabójstwa i wydarzenia, które do niego doprowadziły. (…) Zwracam się do osób mieszkających w okolicy, by sprawdziły domowy monitoring i kamery w samochodach. Może się okazać, że uchwyciły coś bardzo ważnego dla śledztwa - powiedział Jolley.

Jak podaje "Evening Standard", było to drugie zabójstwo w Yiewsley w ciągu pięciu dni, choć poprzednie miało miejsce jeszcze w 2021 r. Śmiertelnie dźgnięty nożem został wówczas 16-letni chłopiec.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/The Independent/PAP