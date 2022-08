Śmiertelny wypadek. Mężczyzna wpadł do kotła z owsianką.

Do tragedii doszło w Indiach, gdzie do kotła z gorącą owsianką wpadł mężczyzna. Świadkowie próbowali mu pomóc i ostatecznie wyciągnęli go z kotła. Niestety z powodu licznych obrażeń mężczyzna zmarł w szpitalu. Nagranie jest drastyczne i zdecydowaliśmy się go nie udostępniać.