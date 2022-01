Co najmniej 21 osób zginęło po tym, jak zostali uwięzieni w swoich samochodach przez atak śnieżycy w pobliżu górskiego miasta Murree w północnym Pakistanie - podało BBC Weather. Wcześniej minister spraw wewnętrznych tego kraju szejk Raszid Ahmed mówił o 16 ofiarach kataklizmu.

Śnieżyce unieruchomiły pojazdy w mieście Murree, uniemożliwiając kierowcom i pasażerom opuszczenie aut. Zamknięte w samochodach osoby zamarzły.

- Co najmniej 16 do 19 osób zginęło w swoich pojazdach – powiedział w sobotę wiadomości wideo szef MSW Pakistanu, dodając, że armia próbuje oczyścić drogi ze śniegu i uratować tych, którzy wciąż są unieruchomieni. Niestety, bilans ofiar zdążył do południa wzrosnąć.

Pakistan. Śnieżyce unieruchomiły samochody. Zginęło ponad 20 osób

- Poprosiłem miejscowych, aby pomogli turystom i zapewnili im jedzenie i pościel – powiedział Ahmed. Według rzecznika policji w Murree, w ciągu ostatnich trzech dni do tego miasta, położonego około 70 kilometrów od stolicy Islamabadu, wjechało ponad 100 tysięcy samochodów, które spowodowały ogromne korki.

Policja twierdzi, że co najmniej sześć osób zamarzło na śmierć w swoich samochodach. Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób zginęli inni. - Ludzie stoją w obliczu okropnej sytuacji – powiedział telefonicznie agencji informacyjnej AFP Usman Abbasi, turysta, który utknął w mieście, w którym wciąż padał obfity śnieg. - Nie tylko turyści, ale także miejscowa ludność boryka się z poważnymi problemami, w tym z brakiem gazu i wody – dodał.

Mimo ostrzeżeń władz turyści tłumnie przybyli, aby zobaczyć opady śniegu, które są niezwykłym zjawiskiem w tym małym turystycznym miasteczku, cieszącym się dużą popularnością wśród mieszkańców stolicy. Według władz prowincji Pendżab Murree zostało ogłoszone "obszarem katastrofy", a mieszkańcy są wzywani do trzymania się z daleka.

RadioZET.pl/PAP