Polacy podzieleni ws. postawy papieża Franciszka wobec wojny

46,3 procent ankietowanych przez IBRiS Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że "papież Franciszek swoją postawą wobec wojny w Ukrainie osłabia Kościół katolicki w Polsce". Przy czym 25,1 procent "zdecydowanie się zgadza", a 21,2 procent "raczej się zgadza" z tą tezą.

Odmiennego zdania jest 36,9 procent respondentów. Opinii w tej sprawie nie ma 16,8 procent ankietowanych.

Papież Franciszek o "szczekaniu NATO pod drzwiami Rosji"

Papież Franciszek, choć wielokrotnie zabierał głos w sprawie wojny w Ukrainie, Rosji nie nazwał wprost agresorem. Nie obwinił także za atak Władimira Putina. Zdarzyły mu się przy tym wypowiedzi co najmniej kontrowersyjne, jak np. sugestia, że przyczyną rosyjskiej agresji mogło być "szczekanie NATO pod drzwiami Rosji".

Wyznał, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy słuszne jest dostarczanie broni Ukraińcom. - Nie umiem odpowiedzieć, jestem za daleko - powiedział. - Jasną rzeczą jest to, że na tej ziemi wypróbowywana jest broń. Rosjanie wiedzą teraz, że czołgi na niewiele się zdają i myślą o innych rodzajach broni. Wojny prowadzi się po to, by wypróbować broń, jaką wyprodukowaliśmy - podkreślił. - Tak było podczas hiszpańskiej wojny domowej, przed drugim konfliktem światowym. Handel bronią to skandal, niewielu go zwalcza - zauważył.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono 5.07.2022 r. metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

RadioZET.pl