Spięcie na linii Rosja-Chiny. Putin domaga się większej pomocy

Powołując się na anonimowych chińskich i amerykańskich urzędników, "Washington Post" poinformował, że Xi Jinping instruował swoich najbliższych doradców, aby znaleźli sposoby na pomoc finansową Rosji, ale bez naruszania zachodnich sankcji.

- Jest to trudne do wykonania i z perspektywy Rosji to nie wystarczy - powiedział wysoki rangą amerykański urzędnik, komentując te informacje. Według niego Pekin stara się także znaleźć "inne korzystne możliwości" w sferze dyplomatycznej i wojskowej, by wesprzeć Moskwę.

Napięte stosunki na linii Rosja-Chiny

Ponadto Moskwa miała w ostatnich tygodniach prosić Pekin o większe wsparcie. Rosja podobno jest rozczarowana posunięciami ChRL i odwołuje się do postanowień lutowych, kiedy to Władimir Putin i Xi Jinping zadeklarowali, że przyjaźń między dwoma krajami "nie ma granic". Jednak chińskie kierownictwo, według chińskich i amerykańskich urzędników, chce rozszerzyć pomoc dla Rosji bez naruszania zachodnich sankcji i ustaliło granice tego, co będzie robić. Zdaniem chińskiego urzędnika relacje między Pekinem a Moskwą są napięte.

Według gazety Moskwa co najmniej dwukrotnie ostatnio naciskała na Pekin, by zaoferowała Rosji "nowe formy wsparcia gospodarczego" z ChRL. Według "Washington Post" Rosja zażądała m.in. wypełnienia przez Chiny "zobowiązań handlowych" sprzed rozpoczęcia wojny w Ukrainie, a także "wsparcia finansowego i technologicznego, obecnie podlegającego sankcjom".

- Chiny jasno określiły swoje stanowisko w sprawie sytuacji na Ukrainie i nielegalnych sankcji wobec Rosji. Rozumiemy obecne trudne położenie Moskwy. Nie możemy jednak ignorować naszej własnej sytuacji. Chiny zawsze będą działać w interesie Chińczyków – podało źródło.

Chińska ambasada dementuje

Z kolei Liu Pengyu, rzecznik ambasady chińskiej w Stanach Zjednoczonych, powiedział "Washington Post", że nie chodziło o obejście restrykcyjnych środków Zachodu, ale o to, że zaszkodziły one "normalnej wymianie gospodarczej i handlowej" między Moskwą a Pekinem. Jak zauważył dyplomata, ograniczenia te doprowadziły do sytuacji, w której wszystkie strony okazały się przegrane i pogorszyły i tak już trudną sytuację w gospodarce światowej.

Wreszcie, anonimowi chińscy urzędnicy powiedzieli gazecie, że Moskwa nie prosiła Pekinu o "broń i amunicję" i że stosunki biznesowe między Chinami a Rosją będą kontynuowane. - Strona chińska jest gotowa wypełnić swoje zobowiązania wobec strony rosyjskiej i zrobi to, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki - powiedziało gazecie źródło w Pekinie. Wyraziło ono także przekonanie, że "prawdziwym powodem" ostrzeżeń i przestróg Waszyngtonu wobec Pekinu jest próba "siania niezgody między stroną chińską i rosyjską. Tak się nie stanie. Oni (Amerykanie – red.) nie zdołają podważyć stosunków chińsko-rosyjskich" - dodało wspomniane źródło.

RadioZET.pl/The Washington Post