Spotkanie Von der Leyen z Zełenskim. "Ukraina zrobiła wiele, konieczne dalsze reformy"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechała w sobotę do Kijowa w trakcie toczącej się wojny w Ukrainie."Omówimy wspólne prace, niezbędną do odbudowy oraz postępy poczynione przez Ukrainę na jej europejskiej drodze" - pisała na Twitterze von der Leyen.

Wołodymyr Zełenski, który rozpoczął przemówienie, pokreślił, że w czasie inwazji rosyjskiej Ukraina i jej instytucje udowodniły, że są zintegrowane ze środowiskiem europejskim. Sondaże opinii publicznej w krajach unijnych dowodzą, że większość ich obywateli uważa Ukrainę za część europejskiej rodziny - mówił Zełenski.

Von der Leyen: Jestem głęboko poruszona

- Jestem głęboko poruszona siłą i odwagą narodu ukraińskiego - powiedziała w sobotę w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - W Ukrainie wciąż trwają walki, ale widzę również, że odradza się tu życie, ludzie wracają do Kijowa, odbudowywane są mosty, sprzątany jest gruz. Przyjechałam tutaj na robocze spotkanie, by rozmawiać o odbudowie Ukrainy, reformowaniu tego kraju i przygotowywanej przez KE opinii na temat wniosku akcesyjnego Ukrainy do UE - mówiła von der Leyen w oświadczeniu dla mediów, wygłoszonym obok prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

- Bardzo doceniam determinację Ukrainy na drodze do akcesji do Unii Europejskiej, ścieżka do członkostwa jest znana i opiera się na konkretnych wyznacznikach - powiedziała w sobotę w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Komisja intensywnie pracuje nad ukończeniem swojej oceny wniosku aplikacyjnego Ukrainy do UE, o tym właśnie rozmawiałam w sobotę w Kijowie, i te rozmowy pozwolą nam dokończyć ten dokument do końca przyszłego tygodnia - zaznaczyła von der Leyen w oświadczeniu dla prasy.

Von der Leyen chwaliła m.in. sprawność ukraińskiej administracji, która funkcjonuje na wszystkich szczeblach mimo wojny oraz proces cyfryzacji kraju. Dodała, że Ukraina wiele zrobiła w sprawie praworządności, ale konieczne są dalsze reformy, które m.in. pozwoliłyby lepiej walczyć z korupcją i przyciągać więcej inwestycji.

Jestem przekonana, że wspólnie przetrwamy tę okrutną, zbrodniczą wojnę, a naród ukraiński z naszą pomocą odbuduje ten piękny kraj i go zmodernizuje - mówiła szefowa KE.

