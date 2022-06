Kluczowa decyzja Sądu Najwyższego w USA. Zniesiono prawo do aborcji

Sąd Najwyższy w piątek uchylił wynik sprawy Roe v. Wade z lat siedemdziesiątych, gdzie stwierdzono, że konstytucja USA gwarantuje prawo do aborcji. Tym samym Sąd Najwyższy orzekł, że sprawa regulacji aborcji leży w gestii władz stanowych. Opinia ta jest najważniejszą decyzją Sądu Najwyższego od dziesięcioleci i zmieni krajobraz zdrowia reprodukcyjnego kobiet w USA.

W długo oczekiwanej opinii SN postanowił, że "konstytucja nie przyznaje prawa do aborcji", a wyroki w precedensowych sprawach Roe v. Wade i Casey kontra Planned Parenthood zostają uchylone. Wyroki te ustanowiły konstytucyjne prawo do aborcji dokonywanych w początkowym okresie ciąży zanim płód uzyska zdolność do przeżycia.

Roe v. Wade (Roe versus Wade, czyli Roe przeciwko Wade) to sprawa rozpatrzona na początku lat 70. przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. W wyniku tej sprawy aborcja została uznana w USA za legalną przez cały okres ciąży, dając jednak stanom możliwość wprowadzenia regulacji ograniczających możliwość przeprowadzenia aborcji w drugim i trzecim trymestrze.

Aborcja nie jest prawem konstytucyjnym

Po decyzji Sądu Najwyższego w USA w przyszłości prawa do aborcji będą definiowane przez stany. Już prawie połowa stanów wprowadziła lub uchwali przepisy zakazujące aborcji, podczas gdy inne wprowadziły surowe środki regulujące tę procedurę.

"Uprawnienia do regulacji aborcji zostają zwrócone narodowi i jego wybranym przedstawicielom" - napisano w orzeczeniu.

Opinia Sądu Najwyższego stanowi kulminację wieloletnich wysiłków krytyków aborcji, dążących do przywrócenia większej władzy stanom. Było to możliwe dzięki solidnej, sześcioosobowej i konserwatywnej większości – w tym trzem nominowanych przez Donalda Trumpa.

