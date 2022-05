Rząd Szwecji podjął w poniedziałek decyzję o rozpoczęciu procesu akcesyjnego do NATO. W niedzielę podobne stanowisko przyjęły władze Finlandii. Oba państwa zachowywały neutralność. Od 1994 roku były oficjalnymi partnerami Sojuszu, uczestnicząc w natowskich ćwiczeniach i misjach.

Finlandia i Szwecja chcą do NATO. Turcja przeciwna

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział podczas konferencji prasowej, że Szwecja jest "wylęgarnią" organizacji terrorystycznych, a w tamtejszym parlamencie zasiadają terroryści. – Nie poprzemy wniosku o akcesję Szwecji i Finlandii do NATO, dyplomaci tych krajów nie mają po co przyjeżdżać do Turcji – oświadczył.

Finlandia i Szwecja nie zgodziły się na wydanie tureckim władzom 33 osób podejrzewanych przez nie o związki z bojownikami Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) lub muzułmańskim duchownym Fethullahem Gulenem, którego Ankara oskarża o zorganizowanie próby zamachu stanu w 2016 roku. Erdogan zapowiedział już w piątek, że jego rząd nie może pozytywnie rozpatrywać próby rozszerzenia NATO.

RadioZET.pl/AFP