Stan wyjątkowy na Węgrzech. Orban ogłosił decyzję

Premier Viktor Orban ogłosił stan wyjątkowy na Węgrzech ze względu na wojnę na Ukrainie. We wtorek Orban został zaprzysiężony na kolejną kadencję po wygraniu kwietniowych wyborów parlamentarnych.

Orban wygłosił specjalne oświadczenie we wtorek, w którym poinformował o wprowadzeniu od północy stanu wyjątkowego w całych Węgrzech. Miejscowe media przypominają, że stało się to po uchwaleniu zmian w konstytucji, które na to pozwalały.

Węgierski premier ogłosił swoją decyzję kilka godzin po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję po wygranej przez jego partii kwietniowych wyborów parlamentarnych.

Stan wyjątkowy na Węgrzech

- Rząd potrzebuje pola manewru, by móc szybko reagować na pojawiające się wyzwania - oświadczył Orban w nagraniu opublikowanym na Facebooku. Jak podkreśliła agencja Reutera, węgierski gabinet uzyskał w ten sposób możliwość podejmowania decyzji przy pomocy dekretów. Orban wprowadzał już w przeszłości stan wyjątkowy z powodu wzmożonego napływu migrantów, a także pandemii COVID-19.

Rząd węgierski jest przeciwko nowym unijnym sankcjom wymierzonym w rosyjski przemysł energetyczny. Orban od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę podkreślał, że nie chce angażować Węgry w ten konflikt, dlatego długo nie pozwalał na transport NATO-wskiej broni dla władz w Kijowie.

RadioZET.pl/PAP

