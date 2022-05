Stan wyjątkowy na Węgrzech. Orban ogłosił decyzję. Powodem wojna w Ukrainie

Premier Orban ogłosił stan wyjątkowy na Węgrzech ze względu na wojnę na Ukrainie. We wtorek Orban został zaprzysiężony na kolejną kadencję po wygraniu kwietniowych wyborów parlamentarnych.

Orban wygłosił specjalne oświadczenie we wtorek, w którym poinformował o wprowadzeniu od północy stanu wyjątkowego w całych Węgrzech. Miejscowe media przypominają, że stało się to po uchwaleniu zmian w konstytucji, które na to pozwalały.

