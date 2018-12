Nie żyje Polak ranny w zamachu w Strasburgu

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

"Mój brat właśnie nas opuścił. Dziękuję za Twoją miłość i siłę, którą mu przyniosłeś.

On zawsze będzie nad nami czuwał i nadal przynosił nam radość.

Dziękuję wszystkim" - napisał na Facebooku Jakub Niedzielski.

36-letni Polak podczas ataku w Strasburgu został poważnie ranny w głowę. Próbował powstrzymać zamachowca, który we wtorek otworzył ogień do ludzi w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego. Bartosz Niedzielski trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Bartosz Niedzielski w Strasburgu mieszkał od kilku lat. Współpracował z Parlamentem Europejskim. Polak jest piątą ofiarą zamachu. 11 rannych pozostaje w szpitalach.

Sprawcą ataku był 29-letni Cherif Chekatt, urodzony w Strasburgu obywatel Francji pochodzenia algierskiego.

RadioZET.pl/JŚ