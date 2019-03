Strzelanina w Holandii. Liczba ofiar wzrosła, policja publikuje zdjęcie sprawcy [AKTUALIZACJA]

jak podały władze Utrechtu, w poniedziałkowej strzelaniny zginęły do tej pory trzy osoby.

- Trzy osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych w poniedziałek w strzelaninie w tramwaju w Utrechcie - poinformował burmistrz tego miasta w środkowej Holandii, cytowany przez holenderskiego nadawcę NOS.

Wcześniejszy bilans mówił o jednej ofierze śmiertelnej strzelaniny i kilkorgu rannych.

Funkcjonariusze podali również do wiadomości publicznej dane napastnika – to Gokman Tanis. Apelują, by nie zbliżać się do niego.

Na Twitterze policja opublikowała także zdjęcie mężczyzny.

O sprawie pisaliśmy dziś rano. Wcześniej informowano, że w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek przed południem, śmierć poniosła jedna osoba, a kilka zostało rannych.

RadioZET/PAP/JZ