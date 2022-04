Strzelał z okna do przypadkowych osób. Są poszkodowani, sprawca popełnił samobójstwo

23-letni Raymond Spencer odebrał sobie życie w mieszkaniu na piątym piętrze, z którego okna strzelał do przypadkowych osób, po tym jak policjanci zlokalizowali go i przygotowywali się do szturmu. Nie wiadomo jakie były motywy jego działania.

W wyniku strzelaniny ranne zostały 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. Trzy ofiary strzelaniny przewieziono do szpitala, w tym dwie z poważnymi obrażeniami. Ich stan lekarze określają jako stabilny. Czwartej ofierze, kobiecie w wieku ok. 60 lat, udzielono pomocy na miejscu.

Strzelanina w Waszyngtonie. 4 osoby ranne, sprawca popełnił samobójstwo

Personalia sprawcy ustalono po tym jak umieścił nagranie wideo w mediach społecznościowych. Szef policji w Waszyngtonie Robert Contee powiedział, że "nagranie wygląda na autentyczne". W mieszkaniu - poinformował Contee - znaleziono kilka sztuk broni palnej i dużą ilość amunicji.

Miejscem strzelaniny była elegancka dzielnica Van Ness, w północno zachodniej cześci Waszyngtonu, niedaleko prywatnej szkoły przygotowującej uczniów do podjęcia nauki na uczelniach wyższych (tzw. prep school). Świadkowie i lokalne media informowały o serii strzałów i uciekających w popłochu ludziach. Niektóre osoby próbowały ukryć się za zaparkowanymi samochodami. Obława, do której skierowano znaczne siły policji, sparaliżowała życie dzielnicy.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK